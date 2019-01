Nem teltek unalmasan az óév utolsó napjai a Portal-közösség számára, lévén egy újabb speedrun világrekord született a Valve legendás alkotása kapcsán, amit jó ideig talán senki nem tud majd letaszítani a trónról.

Történt ugyanis, hogy a Can't Even Youtube-csatornán megjelent egy videó, melyen bár gyakran fogalmunk sincs, hogy mi történik pontosan, ellenben nem is ez a lényeg, hanem a végső elszámolás, mely szerintHogy ennél lehetséges-e még feszesebb pályaidőket futni a Portalban? Bizonyára lesz majd olyan ráérős egyed, aki sikerrel jár, egyelőre azonban ez a 7 perc 7 másodperc az abszolút csúcstartó. Mutatjuk:

Nézd nagyban ezt a videót!