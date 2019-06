Alig 3 nap alatt több mint 20 millió megtekintést produkált a Call of Duty: Modern Warfare trailer

Várható volt, hogy óriási figyelmet kelt majd a játékvilágban a legújabb Call of Duty bejelentése, sőt már azt is borítékolhatjuk, hogy a premier után szintén sorban megdőlhetnek a rekordok.

Egyelőre azonban maradjunk még egy kicsit a jelennél, lévén kiderült a minap, hogy Call of Duty: Modern Warfare első kedvcsinálója, mely rögtön a 22. legtrendibb videóvá vált, sőt mi több, az értékelés tekintetében is ott van az élen, hiszen több mint 400 ezer lájkot, és ezzel szemben "csak" 14 ezer diszlájkot kapott ebben az időintervallumban.Friss hír egyébiránt a Call of Duty: Modern Warfare kapcsán, hogy visszatér a munkálatokhoz Sarah Schachner, a Call of Duty: Infinite Warfare zeneszerzője, aminek jóvoltából borítékolhatjuk, hogy legalább zeneileg már biztosan kiváló minőség vár ránk a játékban.