Alaposan szemügyre vehetjük Geralt kardját a Netflix-féle The Witcher-sorozatból

Nagyon ügyesen képesek húzni az idegeinket a készítők a Netflix által berendelt, és már most komoly sikerre számító The Witcher-sorozat kapcsán, lévén nagyon apránként csepegtetik csak az információkat, így most például egyetlen friss fotóra futotta tőlük.





Ezen a képen magát Henry Cavillt láthatjuk Geralt szerepében, méghozzá nagy valószínűséggel egy harc kellős közepén, csapzott hajjal, piszkos arccal, illetve egy magunk között szólva egészen bénácska acélkarddal, mely vélhetően a kép beállítása miatt ráadásul úgy fest,A kérdéses sorozat premierjéről egyébiránt továbbra sincsenek még hírek, de az indulást továbbra is az idei esztendőre várjuk, és amint ennél pontosabb információk érkeznek, azonnal jelentkezünk majd.