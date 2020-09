Alaposan felgyorsítja a töltési időket az Xbox One X-hez mérten is az Xbox Series X

Miután a kurrens generációt még a HDD-k uralták, az újgenerációban azonban SSD meghajtók kerülhetnek a konzolok belsejébe, várható volt, hogy több tekintetben is jelentős gyorsulás várható, így az adatmásolás mellett például a játékok betöltésében.

Hogy ez mégis milyen drasztikus változás lesz, azt most Tom Warren, a The Verge munkatársa bizonyította be, akinek sikerült egy hetet eltöltenie az Xbox Series X tesztelésével, és ennek során ránézett a töltési időkre, miközben megdöbbentő eltérést talált az Xbox One X-hez viszonyítva.Példának okáért, és míg a Destiny 2 közel 2 percét 43 másodpercre, addig a Warframe másfél percét is 25 másodpercre.Persze lesznek kirívó esetek is, mint amilyen a The Outer Worlds, mely alig 6 másodperc alatt tölt majd be az indítás után - Xbox One X-en ez 27 másodperc -, de a Call of Duty Warzone-nak sem kell több 16 másodpercnél, noha itt csekély a javulás, hiszen a jelenlegi generációban is csak 21 másodpercet vesz igénybe ez a folyamat.