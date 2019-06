Bár magunk között szólva nemcsak az idei E3, hanem a hozzá kapcsolódó E3 Coliseum bemutatók sem értek lótúrót sem, de azért az Obsidian kitett magáért egy kicsikét, lévén Leonard Boyarsky és Brian Hines az eseményen bemutattak nettó 22 percnyi gameplay videót a kérdéses szerepjátékról.

A fejlesztők gyakorlatilag megmutattak a világnak egy teljes küldetést, amit élőben játszottak végig az érdeklődők számára, így ha te is kíváncsi vagy arra, hogy milyen sajátosságokkal rendelkezik majd az ígéretes, enyhe BioShock-hatásokat magánviselő alkotás, itt a remek alkalom az ismerkedésre.Ha megtetszett a végeredmény, túl sokat már nem is kell várnod a premierre, lévén a The Outer Worlds még az idén, napra pontosan

