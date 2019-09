Alapos bemutatót kaptunk a Mega Man Zero/ZX Legacy Collection-ről

Egy közel 2 perces, de hosszúsága ellenére mégis kiemelkedően tartalmas kedvcsinálóval gazdagodott a Mega Man Zero/ZX Legacy Collection, aminek jóvoltából alaposan utánajárhatunk annak, hogy mit szeretnének kihozni a japánok ebből a gyűjteményből.

Az összes Mega Man Zero epizódot, valamint a Mega Man ZX-et és a ZX Adventet is felölelő csomag kapcsán így láthatjuk az új speedrun játékmódot, de megismerkedhetünk a Z Chaser mókával is benne, méghozzáA Mega Man Zero/ZX Legacy Collection várhatóan 2020. január 21-én jelenhet majd meg PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re egyaránt, a konzolos változatokból pedig biztosan érkezik majd dobozos kiadás is, ha valakinek erre fájna a foga.

