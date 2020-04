Alapos bemutatót kapott a The Last Campfire, a Hello Games újdonsága

Az Inside Xbox tegnapi epizódjának részeként a Hello Games csapata is aktivizálta magát, aminek apropójából bemutattak nekünk egy közel ötperces gameplay felvételt legújabb alkotásukról, mely The Last Campfire címmel készülődik.

Ez az első alkalom, hogy alaposabban is szemügyre vehettük ezt az érdekes és egyben cuki kis dolgot, melyben egy kék lénnyel egy különc fantáziavilágban kalandozhatunk, miközben folyamatos fejtörők és feladványok várnak arra, hogy megoldást találjunk rájuk, melyek részeként kék lángok begyűjtésével foglalatoskodunk majd. The Last Campfire várhatóan, de ennél pontosabb részletet nem kaptunk róla, ellenben az alábbi videó legalább megmutatja, hogy mit szeretnének kihozni belőle a készítők.

