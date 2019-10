Aktuális kedvcsinálójából mindent megtudhatsz a Trine 4: The Nightmare Prince-ről

A Modus Games egy friss trailert mutatott be a Frozenbyte fejlesztésében készülődő Trine 4: The Nightmare Prince -ről, mely azzal a célzattal született, hogy átfogó összképpel szolgáljon nekünk a kérdéses platformerről.

Ennek köszönhetően, az ismert karakterek sajátosságairól, valamint a játékmenet újdonságairól, még ha ezen a téren nem is tud majd sok mindent felvonultatni a végeredmény, amit egyáltalán ne érezzünk negatívumnak. Trine 4: The Nightmare Prince ugyanis így zseniális, ahogy van, magabiztos alapokra építi az újabb kalandokat, melyeket ráadásul október 8-tól nekünk is lehetőségünk nyílik átélni PC-n, PS4-en, Xbox One-on és Nintendo Switch-en egyaránt.

Nézd nagyban ezt a videót!