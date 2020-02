Akkora sallert lekever az Apex Legends új szezonjának trailere, hogy az álladat fogod keresni

Megérkezett teljes pompájában az Apex Legends negyedik, Assimilation névre keresztelt szezonjának előzetese, ami nem elég, hogy elképesztően dinamikusra lett vágva, de kellően informatív is lett.

A pálya némi átalakításon fog átesni, így időről időre elő fog fordulni egy légibombázásszerű jelenség, de ami még ennél is izgalmasabb, hogy fókuszba kerül Revenant játékmenet közben, aki egy igazi árnyékharcos lesz, avagy egy nindzsa, akivel könnyedén az ellenfeleink mögé kerülhetünk.Többek között falat is lehet vele mászni, de akár a társait is elláthatja különleges képességekkel, szóval azok számára sem lesz haszontalan a karakter, akik inkább a csapatmunkában és a társak segítésében éreznek potenciált. A szezon holnap kezdődik, úgyhogy érdemes felkészülni:

