Bár mi továbbra is a karakterek videojátékos megjelenésére esküszünk, a McFarlane Toys azonban bejelentette, hogy a nagy sikerre való tekintettel akciófigurákat készítenek a Netflix-féle The Witcher-sorozat alapján is.

A minőségi figuráiról ismert gyártó hivatalos Facebook oldalán közölte a nagyszerű hírt, azonban sajnálatos módon ez minden, amit megtudtunk, illetve annyit még elárultak, hogy az idei karácsonyfa alatt egyelőre biztosan nem lesznek ott ezek a figurák.Jövőre azonban igen, hiszen a McFarlane Toys, melyek kapcsán egyelőre még sajnos látványterveket sem láthattunk, de ez talán még az idén pótolhatják.