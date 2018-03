Akcióban gazdag gameplay trailert kapott az A Way Out

Az Electronic Arts hivatalos Youtube csatornáján egy friss gameplay trailer bukkant fel a minap a Hazelight Studios által készített A Way Out című kooperatív mókáról, melynek apropóját a héten esedékes megjelenés adta.

Az A Way Out ugyanis, a főszerepben két börtöntöltelékkel, akik csak egymásra számíthatnak, miközben megszöknek a börtönből, illetve menekülni próbálnak a rendőrök elől.A Brothers: A Tale of Two Sons-t is megálmodó Josef Fares által készített videojáték az alábbi kedvcsináló alapján igencsak intenzív küzdelmeket és pillanatokat garantál majd a rajongók számára, így ha szeretjük a kooperatív akciózást, szinte biztos, hogy nem fogunk csalódni benne.

