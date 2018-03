Ha a Bandai Namco az éjszakai órákban nem módosított az eredeti terveken, akkor várhatóan még ma megjelenik a Dragon Ball FighterZ két extra DLC karaktere, akik között Bardockot és Broly-t találhatjuk majd.

A két újonc korábban már külön-külön is bemutatkozott egy-egy videó részeként, azonban a kiadó most úgy döntött, hogy egyetlen akcióban dúslakodó felvételen prezentálja számunkra a harcosokat, akik kicsivel több mint egy percen keresztül megmutatják, hogy mit tudnak ők a csatatéren.A két újonc természetesen- a korábban megváltott Season Pass is teljesen fedezi őket -, de amennyiben a letöltés előtt alaposabban is megismerkednél velük, itt a remek alkalom.

Nézd nagyban ezt a videót!