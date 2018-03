Akcióban dúslakodó launch trailert kapott a Far Cry 5

Mivel holnap már a boltok polcain is megtalálható lesz az év egyik legjobban várt videojátéka, számítottunk rá, hogy a Ubisoft nem halogatja majd túl sokáig a Far Cry 5 utolsó kedvcsinálójának bemutatóját.

Így is történt, így a mai napon befutott az alkotás utolsó hivatalos videója, mely két és fél percen keresztül, méghozzá megannyi átvezető, még több akció, és persze Seed atya társaságában.Nem is húzzuk tovább a drága időtöket, inkább átadjuk a terepet a Far Cry 5 utolsó hivatalos kedvcsinálójának, amihez csak annyit fűznénk hozzá, hogy a játék megjelenéséhez már csak egyet kell aludnunk, lévén holnap érkezik is PC-re, PS4-re és Xbox One-ra.

Nézd nagyban ezt a videót!