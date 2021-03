Akció és logika egyben - berobogott az Epic Games Store legfrissebb ingyen játéka!

Az akció és a logikai játékok szerelmeseinek kedvez az Epic Games Store a mostani ingyen játékkal, ugyanis menetrendszerűen robogott be a digitális platformon a legfrissebb program, amit a felhasználók bérmentve zsákolhatnak be.

Nem másról van szó, mint a The Fallról, amiben egy mesterséges intelligencia vezérlésével kell biztonságba juttatnunk egy eszméletlen embert, így egyaránt lesz rengeteg akció szekvencia, no meg persze megannyi logikai feladvány. Egészen, ehhez pedig annyi a dolgod, hogy IDE kattintasz.Következő héten a Creature in the Well lesz soron, ami egy felülnézetes dungeon crawler, úgyhogy a soron következő ingyen játékért is érdemes lesz visszakukkantani, ha bírod a zsánert.