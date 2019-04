Akár úgy is játszhatod a Rage 2-t, hogy közben egy sportkommentátor duruzsol a füledbe

Nem feltétlenül a legszerencsésebb olyan bejelentéseket tenni április elsején, amik felvonhatják a játékosok szemöldökét, hiszen néhány kivételes példától eltekintve hajlamosak vagyunk kétkedni egy-egy leleplezés valódiságában.

Most a Rage 2 -höz adtak ki egy friss kedvcsinálót, ami a He's On Fire "csalókódot" hivatott felvezetni. Azok férhetnek ehhez hozzá, akik előrendelik a szoftvert, ez által pedig a sportjátékokból már jól ismert szinkronhang, Tim Kitzrow fogja minden egyes megmozdulásodat kommentálni.A videót megtekintve ti is érteni fogjátok, hogy miért tűnt első blikkre roppant mód kétségesnek ennek valódisága, azonban

Nézd nagyban ezt a videót!