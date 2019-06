Akár hússzor is újrajátszható lesz a Watch Dogs Legion

Azok az információk, amiket eddig hallottunk a Watch Dogs Legion háza tájáról, bőven ígéretesnek bizonyulnak, elég csak például a tonnányi játszható NPC-re gondolni, ám most ismét bedobtak a franciák egy izgalmas hírbombát.

A csapat szerint ugyanis húsz különböző szkriptje van a játéknak, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy akár hússzor is végigjátszható lesz a Watch Dogs Legion , minden alkalommal máshogy fognak alakulni a történések. Eme végigjátszások során, sőt mi több, az is meglehet, hogy két ugyanolyan átvezető videóval nem is fogunk találkozni két külön játékmenet során.Ezenfelül megtudtuk, hogy amikor például két olyan karakter kerül össze a sztori során nekünk köszönhetően, akiknek ugyanaz a szinkronhangjuk, akkor sem fog feltűnni, merthogy modulálni fogják a hangokat, ergo megfelelő módon torzítják őket. Fotogrammetriával több tucat különféle arcot rögzítettek, melyekből a Ubisoft állítása szerint több ezer variáció jöhet létre.