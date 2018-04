Akár HUD nélkül is játszható lesz a God of War

Már csak nyolc nap van hátra a nagyszerű God Of War megjelenéséig, azonban még mindig vannak megválaszolatlan kérdések Kratos legújabb kalandjával kapcsolatban, noha folyamatosan érkeznek az infómorzsák, hogy könnyebb legyen a várakozás.

A Sony Santa Monica legutóbb például a HUD, azaz a játék kezelőfelülete kapcsán írt néhány érdekességet a rajongóknak, akik a legutóbbi gameplay felvétel láttán jelezték, hogy minden szép és jó, csak helyenként elnagyolt és idegesítő az egész, azonban a készítők még azelőtt elcsitították a kedélyeket, hogy lázadozás tört volna ki.Bejelentették ugyanis, hogy a God of War-ban helyet kapott egy Immersion névre hallgató játékmód, aminek a lényege az, hogy aktiválásával, ezáltal lehetőségünk nyílik a puszta látvány élvezetére is úgy, hogy ha egy pillanatra szükségünk lenne valami információra, egy gombnyomással azonnal előhívhatjuk - akár csak egy villanásnyi időre is - a HUD-ot.