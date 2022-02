Akár egy saját robotot is építhetsz a No Man's Sky új frissítésében

Megérkezett az év első nagyobb No Man's Sky frissítése - a Sentinel update többek között javítja az MI-t, és bevezet egy építhető mechet is, miközben még több sztori és még több küldetés került be a csomagba.

Egy MI-pilótát ültethetsz az Exomechedbe, aki követhet téged és segíthet a csatákban. A játékosok dróntársat is építhetnek maguknak. Ahogy a neve is mutatja,, a robotokhoz, amelyek megtámadnak, ha megpróbálsz megváltoztatni egy környezetet, vagy olyan bolygón érnek téged, amely ritka tárgyaknak ad otthont.Új ellenségtípusok (köztük javító drónok és egy óriás mech jetpackkel) és főhadiszállás is van a gépek számára, amelyek a harci és fegyverrendszerek nagy átalakításának részeként pajzsokat is képesek telepíteni.Az aktív álcázás mellett több fegyvert is használhatsz, köztük lángszórót és kábító gránátokat. A fegyverek és a többfunkciós szerszámok új vizuális effektusaira is számíthatsz.

