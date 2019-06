Akár a nemek sajátosságait is kombinálhatjuk a Cyberpunk 2077 karakterkészítőjében

A játékok világában nem szokatlan, hogy keverhetjük egy-egy karakter kreálásakor a nemek sajátosságait, többnyire pedig ez humoros pillanatokat tud szülni, hiszen sosem látott szörnyszülöttek kerekednek ki olykor.

Bár első blikkre úgy tűnhet, hogy a politikai korrektség jegyében született meg a döntés, hogy a CD Projekt Red következő játékában szabadon kombinálhatjuk a nemek sajátosságait, ergo akár transzgender figurát is összehozhatunk, de a Cyberpunk 2077 kiberimplantátumokkal teli beteg világa egyenesen adja magát, hogy teret adjon mindenféle fajta embertípusnak.Mataeusz Tomaszkiewicz küldetésdirektor egy interjú során osztotta meg, hogy a játékban bizony rengeteg lehetőségünk lesz személyre szabni a karakterünket, és például az arcunkat férfi és női vonásokra emlékeztető jegyekkel is felvértezhetjük,Természetesen ez a hangkészletre is érvényes, ezekkel a lengyelek pedig szeretnék elérni, hogy mindenki a saját tetszésének megfelelő karakterrel szaladgálhasson, sőt kiemelte Tomaszkiewicz, a játékon belül is odafigyelnek, hogy ez a fajta attitűd tisztesen legyen kezelve.