Akár 10 év börtönre is ítélhetik a Metro-játékokat ihlető könyvek íróját

Komoly bajba került Dmitry Glukhovsky, az ismert ukrán író, akinek a nevét a játékvilág határozottan a Metro-sorozat írójaként ismerhette meg, lévén az orosz-ukrán háború elől Máltára menekült alkotóra akár 10 év börtönbüntetés is várhat.

Feltéve, ha a hatóság kezébe kerül, az orosz származású, egyébként újságíróként is dolgozó Dmitry ugyanis kihúzta a gyufát az orosz hatóságok előtt, miután a közösségi oldalakon folyamatosan negatív színben tüntette fel az orosz katonákat és Putyint, miközben több posztjában is a háború ellen szólalt fel, és ezért körözés indult ellene.A The Moscow Times szerint ezért a viselkedésért Dmitry Glukhovsky akár 10 év letöltendő börtönbüntetésre is számíthat, ha egyszer az orosz hatóságok kezére kerül - más kérdés, hogy ez alighanem soha nem történhet majd meg a gyakorlatban.