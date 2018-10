Ajándék Shadow of the Tomb Raidert kért a születésnapjára az Xbox-tól, meglepő módon kapott is

Nem mindennapi, sőt túlzás nélkül példátlan eset történt a hétvégén egy a közösségi oldalakon csak Mojo JoJordan név alatt megtalálható játékossal, aki nagy büszkén hozta nyilvánosságra esetét, aminek részeként egy ajándék játékot kapott a brit Xbox-tól.

Történt ugyanis, hogy Mojo nem tudni pontosan milyen felindulásból, de a Twitteren ráírt a brit Xbox-ra, hogy mivel éppen születésnapja van, nagyon örülne neki, ha a csapat megajándékozná őt egy Shadow of the Tomb Raider példánnyal, amire meglepő válasz érkezett a csapattól, ami így szólt: "persze, miért is ne".Bár sokan azt hihetnék, hogy az Xbox mikroblogjának menedzsere pusztán vicces kedvében volt, de csakhamar kiderült, hogy a csapat tényleg betartotta az ígéretét, lévén emberünk nem sokkal a történtek után posztolta is a fotót, melyen egy születésnapi jókívánság mellett ott volt a Shadow of the Tomb Raider letöltőkódja - egyenesen az Xbox UK-től címezve. Hiába, aki mer, az néha nyer...