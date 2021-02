Ahogy az várható volt: idén is lesz új Call of Duty-megjelenés

Várható volt, hogy a 2021-es esztendő sem fog új Call of Duty-epizód nélkül maradni, de meg is erősítették most a tényt, hogy az idei év legutolsó negyedévében kiadják a franchise új darabját.

Dennis Durkin, az Activision egyik első embere közölte a befektetőknek szánt konferencia során, hogy. PC-re és konzolokra is jönni fog egyaránt, ez borítékolható, de hogy miről fog szólni, milyen érában, az egyelőre nagy kérdőjel.Ami örömre adhat okot, hogy a csapat elkötelezett hosszú távon a Call of Duty: Warzone mellett, szóval ha élvezed a battle royale nyújtotta élményeket, akkor még nem kell letenned a játékról.