Agents of Mayhem: így tudunk majd váltogatni a karakterek között a játékban

A Volition egy elsőre lényegtelennek tűnő, de mégis egészen fontos dolgot osztott meg velünk az Agents of Mayhem kapcsán egy friss videó részeként, amiből kiderül, hogy miként is tudunk majd váltogatni akár az akció hevében is a karakterek között.

A lehetőséget Ryan McCabe vezető dizájner osztja meg velünk, aki elárulja, hogy egyetlen gombnyomással tudunk lehívni újabb és újabb ügynököket a korábban kiválasztottak közül, ami rendkívül fontos játékelem, hiszen minden egyes helyzet megköveteli majd az eltérő képességek használatát, ezáltalHogy ennek mégis mekkora jelentősége lesz a gyakorlatban, azt az alábbiakban meg is nézheted, sőt mi több, a Play 24/7 kínálatából elő is rendelheted magadnak minden platformra, hiszen a megjelenés itt van már a kanyarban, az Agents of Mayhem érkezését ugyanis augusztus 18-án várjuk.

