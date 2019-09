Afterparty: októberben ihatjuk asztal alá a Sátánt

Az Oxenfree mögött álló Night School Studio közel egy éve jelentette be következő, Afterparty névre hallgató munkáját, ami kapcsán egészen eddig homályban tapogatóztunk, hogy mégis mikor fog megjelenni.

Az PC-n az Epic Games Store exkluzivitásában berobbanó alkotás viszont most megkapta a premierdátumot, ami október 29-ére lett kitűzve, azonban mellette érkezik konzolokra is, egészen pontosan PlayStation 4-re és Xbox One-ra.A játékban egy Milo és egy Lola nevű karaktert terelgetünk, akik a pokol bugyraiban találják magukat, feltett szándékuk pedig, hogy visszajussanak az életbe, ehhez azonban nem kisebb feladatot kell abszolválniuk, mint hogy asztal alá igyák a sátánt. Rengeteg döntést kell meghoznunk a cselekmény során, kapcsolatokat is ki kell majd építenünk a karakterekkel,

