Adrenalingőzös traileren mutatta meg magát a Call of Duty: Black Ops 4 - Blackout játékmód

Végre mozgás közben is megismerhetjük a Call of Duty: Black Ops 4 egyik leginkább várt újdonságát, avagy a battle royale élményeket kínáló Blackout játékmódot, melynek aktuális kedvcsinálója még azoknak a kedvét is meghozhatja, akik nem rajonganak az efféle élményért.

Nem véletlen, hiszen az alábbi kedvcsinálón hihetetlen intenzitással mutatkoznak be a 80 fős ütközetek, miközben, ahol tényleg a lehető legkülönfélébb régiók várnak majd ránk.Nem is húzzuk azonban tovább a drága időtöket, inkább mutatjuk, hogy milyen élményekben lesz részünk a Call of Duty: Black Ops 4 - Blackout játékmódban, melynek béta tesztjei jövő héten indulnak majd útnak minden platformon, a végleges változat érkezésére pedig október 12-én számíthatunk.

Nézd nagyban ezt a videót!