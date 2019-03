Adi Shankar televíziós sorozatot készít a Hyper Light Drifter alapján is

A Hyper Light Drifter egy egészen középszerű, mondhatni kevesek által ismert indie ARPG 2016-ból, mely pixel art grafikájával és kihívásokkal teli harcaival elég sok embert levett a lábáról.

Többek között Adi Shankart is, akinek a nevét a legtöbben talán a Castlevania anime alapján ismerhetik, de a jövőben hozzá kapcsolhatjuk majd a Hyper Light Drifter televíziós sorozatot is, lévén emberünk bejelentette, hogy ebbe a projektbe csapott bele a háttérben.Shankar szerint a munkálatokat, noha egyelőre az egész projekt csupán koncepcionális fázisban létezik, az viszont már most körvonalazódik előttük, hogy a játék és a TV sorozat között jelentős különbségek várhatók.