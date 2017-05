Activision-Blizzard üzleti jelentés: több mint 1 milliárd dollárt hozott az Overwatch!

Az Activision-Blizzard az éjszakai órákban bejelentette legújabb üzleti jelentését, amiből érdekes adatok derültek ki a cég jelenéről és jövőjéről - leginkább természetesen a számok tükrében.

Mint megtudtuk, az Activision az első üzleti negyedévben 215 millió dollárnyi, a Blizzard pedig 441 millió dollárnyi bevételt rakott a cégbe, míg a teljes társaság bevétele 1,73 milliárd dollár volt, ami mellett a kiadó bejelentette, hogy elképesztő mértékű, pontosan, amiből 1,39 milliárd dolláros bevétel jött össze.Az Avtivision-Blizzard elmondta továbbá, hogy, és ami mellett a közlemény természetesen sok-sok hangzatos ígérettel is szolgált - naná hogy a Call of Duty WW2 és a Destiny 2 kapcsán.Mint megtudtuk, mindkét játék állítólageddig, sőt mi több, az első trailer alapján a Call of Duty WW2-t sokkal jobban szeretik a játékosok, mint az Infinite Warfare-t, ami nem meglepő.A Destiny 2 kapcsán is megtudtunk pár érdekességet, így kiderült, hogy a PC-s játékosok nagy dolgokra számíthatnak tőle, és általánosságban rengeteg megjelenés utáni tartalommal készülnek, ami az első rész után szintén nem okozott túl nagy meglepetést.