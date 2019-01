A Zsivány egyes írója szerint egyenesen katasztrofális az, ahogyan az EA a Star Wars-játékokat kezeli

Nemrégiben jött a hír, hogy az Electronic Arts elkaszálta a Visceral Games által megkezdett, majd az EA Vancouver által folytatott Star Wars-játékot, viszont ez sokakat felháborított, köztük a Zsivány egyes-film íróját is.

Gary Whitta a Kinda Funny Games YouTube-csatorna műsorában szerepelt, ahol kifejtette véleményét a játék törléséről. Az író főként azt nehezményezte, hogy a vállalat még 2013-ban aláírt egy 10 éves szerződést, ez idő alatt pedig két olyan Star Wars Battlefront-játékot adtak ki, amikben nemcsak, hogy sztori nem volt, de véleménye szerint még középszerűek is voltak, a mikrotranzakciókról már nem is beszélve.Mindeközben ott volt nekik ez az Uncharted-szerű, lineáris Star Wars-játékuk, amin az egyik legjobb narratív designer is dolgozott, aki jelenleg a szakmában van (Amy Hennig), majd mindezt porba tiporták. Öt év alatt ennyire jutottak., véleménye szerint pedig nem lesz szerződéshosszabbítás a 10 év lejárta után, mivel úgy gondolja, hogy sem a Disney, sem az EA nem akarja majd újra aláírni a papírokat.Itt megtekinthetitek a teljes interjút:

