A Zsivány egyes ikonikus csataterével gazdagodik a Star Wars Battlefront 2

Anno egy kicsit még mi is húztuk a szánkat, amikor a Star Wars Battlefront első részébe még bekerült a Zsivány egyes végén látott tengerparti csatatér, a Scarif, viszont nem sokkal utána jött ki a második felvonás, amiben meg már nem volt benne.

Érkezik ugyanis az Age of Rebellion névre hallgató update, ami nemcsak a Scarifi ütközetet hozza el, aminek keretében. Új bolygók robognak be a Capital Supremacy (innentől már csak Supremacy lesz a neve) és a co-op játékmódokba is.További infót majd ezen hónap során várhatunk, addig is viszont február 3-án vár ránk az a frissítés, ami több BB-droidot is behoz a játékba, mint játszható figura, többek között természetesen BB-8 is bekerül. Van tartalom, na!