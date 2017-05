A legmagasabb fokozatra állította a hype-ot az Activision csapata a Call of Duty: Black Ops 3 Zombies Chronicles kapcsán, amiről bemutattak nekünk egy friss mozgóképet, mely inkább lett érdekes, mint mozgalmas.

A videón ugyanis egy kis zombitörténelmet ismerhetünk meg a kérdéses DLC kapcsán, ezáltal kideríthetjük, hogyAki nem tudná, a kérdéses bővítmény május 16-án jelenik meg, első körben kizárólag PS4-re lesz kapható, a nyolc pályát pedig a Call of Duty: World at War-ból, a Call of Duty: Black Ops-ból és a Call of Duty: Black Ops 2-ből válogatták össze a készítők.

