A zombi mód elmúlt tíz évéről szól a legfrissebb Call of Duty: Black Ops 4 videó

A zombi mód az egyik leginkább közkedvelt eleme a Call of Duty-szériának - legalábbis ami a Treyarch játékait illeti -, és az alábbi videóban a fejlesztők ennek a módnak az elmúlt 10 éves történelméről beszélnek.

Az egész a Call of Duty: World at War Nazi Zombies módjával kezdődött, amit olyan szinten megszerettek a játékosok, hogy utána három Black Ops-játékon keresztül vissza-visszahoztak a srácok, és természetesen az aktuális felvonásból sem marad ki, a Call of Duty: Black Ops 4 -ből.A Sledgehammer és az Infinity Ward által hegesztett Call of Duty-játékok is tartalmazták valamiféle mutációját az említett módnak, de azok sosem értek el olyan népszerűséget, mint a Treyarch-féle változatok. Az aktuális videóban a fejlesztők azt részletezik,

