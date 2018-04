A zenékről szól a legújabb God of War videó

Újabb fejlesztői naplót kapott az alig pár nap múlva debütáló God of War, melynek legfrissebb kedvcsinálóján Kratos északi kalandjainak zenéi jutottak főszerephez, amik merőben különböznek majd a sorozat korábbi epizódjaiban hallott dallamoktól.

Ennek az oka pedig nem más, minthogy az új God of War ugyebár az északi mitológiát állítja a középpontban, így a készítők például, de Peter Scaturro, a játék vezető zenei producere több érdekességet is megoszt velünk a téma kapcsán.Sőt mi több, a videóban több konkrét felvételt is láthatunk a zenei anyag felvételéről, de teljes egészében csak április 20-án hallgathatjuk meg az elkészült dalokat, lévén akkor számíthatunk a God of War érkezésére.

Nézd nagyban ezt a videót!