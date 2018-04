A zenékről szól a legújabb Detroit: Become Human videó

Rengeteg dolgot hallottunk már a múltban a Detroit: Become Human , avagy a PS4 idei egyik legjobban várt exkluzívja kapcsán, azonban a nagyszerű zenékről még meglepően kevés információnk érkezett.

Egészen mostanáig, a Sony és a Quantic Dreams ugyanis bemutatott egy friss fejlesztői naplót, aminek jóvoltából alaposabban is megismerhetjük az alkotásban felcsendülő dallamok hátterét, ígySőt mi több, a Sony ma délután a Soundcloudra feltöltött három komplett zeneszámot is, egészen pontosan a három főhős központi témáját. Ha kíváncsi vagy minderre, az alábbiakban sorakozik minden, míg a Detroid: Become Human dobozkái május 25-től sorakoznak majd fel a boltok polcain.

