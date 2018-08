A Yakuza 6 is megjelenhet PC-re

Bár néhány évvel ezelőtt nem gondoltuk volna, hogy a Yakuza-sorozat egyszer megjelenhet PC-re, a Sega azonban sorban dobálja ki a nagyszerű alvilági kalandokat erre a platformra, holott korábban csak PlayStation-konzolokra kaptuk meg őket.

Sőt mi több, a Sega legfrissebb üzleti jelentésében elsőként kaptunk konkrét nyomokat arra, hogy a Yakuza 6: The Song of Life sem marad meg PS4-exkluzívnak, az alkotást ugyanisMivel ez egy üzleti jelentésben aligha lehet elírás, ezért hivatalos bejelentés nélkül is elég határozottan kijelenthetjük, hogy a Yakuza 0 és a Yakuza Kiwami után a Yakuza 6 is megjelenik a platformra, hovatovább így már bizonyára a sorozat többi része sem marad kakukktojás a későbbiekben.