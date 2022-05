A Wu Tang Clan rappere készített zenét az Evil Dead: The Game-hez

A Wu Tang Clan rapper és legendás szövegíró, Method Man eléggé hardcore rajongója a Gonosz halottaknak - a zenész mindig is rajongott Sam Raimiért, dalaiban gyakran utal Raimi munkásságára.

Most, miután az Evil Dead: The Game mögött álló csapat megkereste Method Mant és a producert, Statik Selektah-t, a páros közösen készített egy új, eredeti dalt, amely alkalmas arra, hogy boomstickkel verjék szét az agyakat.Miután a múlt hét elején megjelent az Evil Dead: The Game hivatalos zenéje, amely az eredeti zeneszerzőt, Joseph LoDucát is felvette, a 'Come Get Some' a legújabb szám, amit a játékból láthattunk.A 'Come Get Some' minden bizonnyal felkészít arra, ami egy kaotikus idő lesz. A Statik Selektah által producerelt, Method Man által szolgáltatott zenét PXWER és iNTeLL verseivel hallhatjuk. Alapvetően a karácsony korán jött mind a hip hop, mind a horror rajongók számára.