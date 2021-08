A World of Warcraftból is kiveszi a Blizzard néhány fejlesztő nevét a zaklatási ügyek miatt

A Blizzard Entertainment körüli botrányok nem csillapodnak, sorozatosan érkeznek a fejlemények az ügyben, és miután úgy döntöttek, hogy az Overwatch McCree-jének nevét megváltoztatják , most a World of Warcraft ba is belenyúlnak ilyen szinten.

A Blizzard megosztotta, hogy a 9.1.5-ös frissítés a jövő héten robog be a tesztszerverekre, és ott több régóta várt változtatást is beemelnek. Többek között új karakter testre szabási lehetőségek várnak ránk, most már nem kell megismételni egyes kampányokat a kis karakterekkel, illetve a játékbeli jelentések a zaklatási ügyekben jóval hatékonyabban lesznek elbírálva.Ezenfelül a World of Warcraft ban fellelhető utalások Jesse McCree-re, Luis Barrigára és Jon LeCraftra el lesznek távolítva, köszönhetően a ténynek, hogy ők is szervesen érintettek a zaklatási perpatvarban.