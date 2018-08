A World of Warcraft eddigi leggyorsabban fogyó kiegészítője lett a Battle for Azeroth

Még szinte meg sem jelent, de máris rekordot döntött a World of Warcraft: Battle for Azeroth kiegészítő, amiből a Blizzard jelentései szerint a megjelenés napján 3,4 millió példány kelt el világszerte.

Ez hihetetlen teljesítmény a videojátékos mércével lassan nagypapa korba lépő MMORPG-től, sőt rekord is, hiszen korábban, sőt mi több, a Blizzard szerint ezzel minden idők egyik legjobb kezdő eladásait produkáló PC-s játékának is kinevezhetjük.Mint ismert, a Battle for Azeroth sorban már a hetedik expanziója a World of Warcraft-nak, és amíg ilyen sikereket képes elérni egy-egy újabb bővítmény, addig bizonyára további expanziók érkezésére is számíthatunk majd a jövőben.