A What Remains of Edith Finch lett az Év Játéka a BAFTA Game Awards 2018-on

A BAFTA Game Awards 2018 díjátadó minden évben egy olyan fekete bárány a videojátékos díjátadók között, melynek zsűritagjai bátran mennek szembe a trendekkel, ezáltal hiába választották szinte mindenhol a Zeldát a tavalyi év legjobbjának, itt nem ez történt.

Az éjszakai órákban lezajlott British Academy Games Awards részeként ugyanis a What Remains of Edith Finch kaparintotta meg az Év Játéka díjat, és bár a The Legend of Zelda: Breath of the Wild sem ment haza üres kézzel, ellenben itt csak innovációjáért jutalmazták meg., ami öt kategóriában is győzedelmeskedett, de meglepő, hogy például a legjobb multiplayerért járó díjat a Divinity: Original Sin II kapta, míg a legjobb zenékért pont a Cuphead-et díjazták, aminek talán a dizájnért kellett volna elismerést begyűjtenie a Super Mario Odyssey helyett. Inkább mutatjuk a listát, amit nehezen lehet komolyan venni...Best Game: What Remains of Edith Finch Artistic Achievement: Hellblade: Senua's SacrificeAudio Achievement: Hellblade: Senua's SacrificeBritish Game: Hellblade: Senua's SacrificeDebut Game: GorogoaEvolving Game: OverwatchFamily: Super Mario OdysseyGame Beyond Entertainment: Hellblade: Senua's SacrificeGame Design: Super Mario OdysseyGame Innovation: The Legend of Zelda: Breath of the WildMobile: Golf ClashMultiplayer: Divinity Original Sin 2Music: CupheadNarrative: Night in the WoodsOriginal Property: Horizon Zero DawnPerformer: Melina Juergens - Hellblade: Senua's Sacrifice