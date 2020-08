A Watchmen szereplőivel is bunyózhatunk majd az Injustice 3-ban?

Újabb hivatalosnak egyáltalán nem nevezhető teaser látta meg a napvilágot az Injustice 3-ról, mely a BossLogic hivatalos Twitter-csatornáján bukkant fel a minap, és nem kizárt, hogy a bunyós játék egyik legfontosabb újdonságáról rántotta le a leplet.

A kérdéses képen ugyanis feketén-fehéren ott virít az Injustice 3 logója, a háttérben egy órával, ami sokak szerint, mely a legendás Watchmen-sorozat folytatása, azaz könnyen lehet, hogy ebből merít majd ihletet magának a harmadik rész, melynek érkezésére már szinte mérget vehetünk.A teaser kapcsán érdemes kiemelni, hogy még Ed Boon profilját is megjelölte benne a BossLogic, akik annak idején az Assassin's Creed Valhalla leleplezésében egyaránt fontos szerepet játszottak, így nem kizárt, hogy most a Warner és a Netherrealm Studios közös újdonságát is ők vezetik fel.