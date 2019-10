A Watch Dogs Legion és a Rainbow Six Quarantine megjelenését is eltolta a Ubisoft, újgenerációs konzolokra is jönnek

Kifejezetten rossz hírekkel szolgált a Ubisoft azok számára, akik már beleélték magukat, hogy ebben a pénzügyi esztendőben játszhatnak majd a Watch Dogs Legion és a Rainbow Six Quarantine című videojátékokkal.

A franciák ugyanis mindkét alkotás premierjét eltolták, sőt mi több, mivel három a magyar igazság, a Gods and Monster érkezésébe is belerúgtak egy kicsit, és mivel egyikük sem kapott pontos megjelenési dátumot, csak annyi biztos, hogy, tehát 2020. március 31. után. Watch Dogs Legion egyébiránt korábban március 6-án jelent volna meg, míg a Gods and Monsters premierje február 25-re volt kitűzve, egyedül az új Rainbow Six nem rendelkezett pontos időponttal, tehát esetében fáj a legkevésbé a jégre tétel.Érdekesség, hogy a Ubisoft utólag elárulta: azért volt szükség leginkább a csúsztatásra, hogy újgenerációs konzolokra is meg tudják jelentetni a játékot, lévén már mindhárom cím optimalizálva lesz az új platformokra.