A Warner Bros. tagadja, hogy a Westworld mobiljáték a Fallout Shelter-től lopott

Nem minden pereskedés zárul békejobbal, és nagyon úgy néz ki, hogy a nemrégiben kirobbant Bethesda kontra Warner botrány sem fog egykönnyen elcsitulni, főleg azok után, hogy most tagadnak minden vádat.

A napokban megírtuk , hogy a Bethesda beperelte a Warner Bros.-t, mert az ő nevükkel fémjelzett Westworld játék egy az egyben a Fallout Shelter kódjára és dizájnjára épül. Most megszólalt a vádlott is az ügyben, a Warner Bros. elismeri a két játék közti hasonlóságokat,A Warner Bros. továbbá elmondta, hogy a Behaviour Interactive is megerősítette, hogy nem emeltek át semmit a szintén általuk készített Fallout Shelter-ből. Elképzelhető, hogy szimpla a véletlenek sorozata a két játék közti hasonlóságok, reménykedjünk, hogy hamar pont kerül az ügy végére.