Újabb Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 trailerrel gazdagított minket a Paradox Interactive csapata, akik azzal a céllal hozták a legújabb kedvcsinálót, hogy megismertessenek velünk egy másik klánt.

Az alkotásban ugyanis több ilyen klán uralja majd a vámpírok világot, akikhez mi is csatlakozhatunk, és ha az alábbi videón bemutatkozó Venture mellett döntenénk, akkor, egykori papok, császárok és bankárok kötelékéhez.Bár a trailer magából a játékból ezúttal sem mutat meg semmit, de a hangulat miatt így is érdemes lesz megnézni annak nyugtázása mellett, hogy a Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 érkezését 2020-ban várjuk PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

Nézd nagyban ezt a videót!