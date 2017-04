A vártnál is olcsóbb lehet a Project Scorpio?

A Project Scorpio kapcsán a külső megjelenésen kívül szinte minden fontos részletet ismerünk már, egyedül a megjelenési dátum és az árcédula, amit jó lenne tudni még, de ha előbb nem is, az idei E3-on már erről is lehullhat majd a lepel.





Hogy addig se maradjunk szárazon, azért folyamatosan érkeznek a pletykák és a szivárgások, így nemrégiben az egyik legnépszerűbb spanyol internetes áruház, az Xtralife listázta és árazta az Xbox One utódját, amiről kiderült, hogy talán olcsóbb lesz, mint azt korábban vártuk.A bolt ugyanis- ez körülbelül 120 ezer forintnak megfelelő összeg -, ami több mint baráti lett, hiszen korábban legalább 500 euró körül rebesgette több spekuláns is, azonban az említett áruház szerint ennél sokkal olcsóbb lehet majd.Mindez persze nem jelenti azt, hogy a spanyolok értesülései helyesek, ellenben, még ha ez veszteséges is lenne számukra, hiszen így biztosan rengetegen döntenének a vásárlás mellett.