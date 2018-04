A Valve kezébe kerültek a Firewatch fejlesztői

Meglepő események történtek a napokban a Valve és a Campo Santo fejlesztőcsapatának háza táján, lévén úgy tűnik, hogy a Half Life alkotói valóban újabb videojátékokat szeretnének készíteni a közeli jövőben.

Bár Gabe Newell többször is megígérte már ezt a múltban, ellenben a hangzatos szavakat még soha nem követték tettek, márpedig a legfrissebb hírek szerint, ezáltal sem darabolások nem lesznek, sem projekttörlések, lévén a Campo Santo új játéka, avagy az In the Valley of Gods továbbra is készülhet - csak már a Valve logója alatt.Ez pedig azt jelenti, hogy bár még mindig bődületesen messze vagyunk egy új Half Life-játéktól, ezzel a lépéssel azonban mégis egy nagy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy a Valve aktívan visszatérjen a játékfejlesztéshez.