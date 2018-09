A Valve ismét játékfejlesztésbe kezd! jöhet a Portal 3 és a Left 4 Dead 3?

A vak is látja, hogy az elmúlt pár évben a Valve nem különösebben erőltette meg magát játékfejlesztés terén, a 2013-as Dota 2 után öt évvel is "mindössze" egy kártyajátékkal rukkolnak elő, az Artifacttel, viszont most ez végre megváltozik.

Elvégre miért is kellett volna játékfejlesztésre adni a fejüket, lévén kellemesen elszüttyögtek a Steam fejlesztgetésével, az Artifact egyik fejlesztője, Brandon Reinhart pedig elmondta, hogy most már abban a helyzetben van a vállalat, hogy ismét tudnak új, minőségi játékokat szállítani.Reinhart elárulta, hogy, holott tisztában vannak a cégnél minden egyes mémmel, ami ezzel az egész dologgal kapcsolatban született. Őszintén reméljük, hogy végre előállnak akár egy Left 4 Dead 3-mal, egy Portal 3-mal, a Half-Life 3-at pedig már csak félve merjük megemlíteni...