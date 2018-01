A valóságban is elkészült a Shovel Knight ikonikus ásópengéje

A tehetséges kovácsokat tömörítő Man at Arms csapatától már megszokhattuk, hogy nem ismernek lehetetlent, ha a videojátékokban felbukkanó ikonikus fegyverek valós reprodukálásáról van szó.

A kérdéses brigád eddig leginkább jól kivehető, a virtuális világban is jól kidolgozott fegyverek átdolgozásával foglalkozott, azonban most készítettek valamit, amivel icipicit szabadon engedhették a fantáziájukat, lévénBár az ember azt gondolná, hogy egy közönségesnek tűnő lapátból nem igazán lehet mit kihozni, de a Man at Arms srácai valami hihetetlen munkát végeztek, és egy olyan lapátszerű fegyvert alkottak, ami simán használható lenne valódi csatában is - mint ahogyan azt a készüléséről szóló videó végén megmutatják nekünk.

