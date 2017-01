A vállalhatatlan zenéket prezentálja a legfrissebb GRIP trailer

Az Early Access miatt nagyon sokan már február óta játszanak a kilencvenes évek végének Rollcage-játékait idéző GRIP című futurisztikus versenyjátékkal, amelyben a száguldás mellett a harcok kapták a főszerepet.

Az alkotás azonban az elmúlt hónapok fejlesztései ellenére sem tudott kilépni ebből az állapotból, de a készítők azért próbálkoznak, így legutóbb például zenékkel bővítették a játékot, méghozzá a zenésznek csúfolt Full Kontakt 11 tételével, amelyből most egy kis ízelítőt is kaptunk az alábbi trailer jóvoltából.Az ízelítő azonban esetünkben most egyáltalán nem lett kedvcsináló is,, illetve határozottan megfogadtuk, hogy ha valaha tesztlaborunkban jár a játék, akkor az első dolgunk az lesz, hogy a zenéket azonnal kikapcsoljuk.

