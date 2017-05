A vadnyugaton játszódik a következő Far Cry?

Újabb őrült pletykák érkeztek a Ubisoft háza tájáról, méghozzá a Great Falls Tribune jóvoltából, akik Jeff Guillot producer filmes csapatától úgy értesültek, hogy éppen egy élőszereplős trailert forgattak a napokban egy be nem jelentett játékhoz.

A filmezés Montanában zajlott, egy a semmi közepén álló templomnál, vadnyugati körítéssel, méghozzá egy olyan játékhoz, amely a producer szerint még szeptemberben megjelenik, és egy létező globális franchise folytatásaként készülődik a háttérben.Ebből persze, ellenben Jeffről köztudott, hogy korábban szinte csak a Ubisofttal dolgozott együtt a játékvilágból, így a Driver, a Red Steel 2 és a Rabbids promó kampányait is ő készítette, ezáltal szinte biztos, hogy ezúttal is a franciák megbízásából forgatott.Hogy ezek után hogyan kötöttük össze az egész sztorit a Far Cry-sorozattal? Mindössze abból indultunk ki, hogy, ahol a választható tematikák között megjelent a 19. századi Amerika lehetősége is a spagetti western stílus megjelölésével.Igen, nagyon jól tudjuk, hogy a pletyka gyenge lábakon áll, de mégis: ti mit szólnátok, ha tényleg jönne egy western játék a Far Cry neve alatt?