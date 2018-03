A Ubisofthoz igazoltak a Brawlhalla fejlesztői

Egyelőre konkrét részletek híján ugyan, de kiderült, hogy a nagyszerű Brawlhalla fejlesztőiként megismert Blue Mammoth Games csapata mostantól a Ubisoft fennhatósága alá került, így minden, amit tesznek vagy alkotnak, a francia kiadóhoz kapcsolódik már.

Ez azért nagy dolog, mert a Brawlhalla jelenleg, ami népszerű a Steamen - jelenleg a 60. helyen áll a sikerlistán -, és közkedvelt PS4-en is, ahol az egyik legtöbbet letöltött free to play címként tarthatjuk számon.A Blue Mammoth Games egyébiránt egy atlantai stúdió, akik a Dungeon Blitz elkövetői is, mely egy Flash-alapú, oldalra scrollozós MMO-ként szintén nagyon jó ötleteket vonultatott fel. Kíváncsian várjuk, hogy mire viszik a Ubisoft zászlaja alatt!