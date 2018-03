A Ubisoft videón prezentálja az Assassin's Creed Rogue Remastered változásait

Egy friss videóval lepte meg a Ubisoft az Assassin's Creed-sorozat rajongóit, aminek középpontjába a Shay Patrick Cormac történetét feldolgozó Rogue című epizód feldolgozása került.

A 4K felbontásban is élvezhető felvétel apropója a franciák szerint nem más, minthogy megmutassák a videón, hogyMerthogy az Assassin's Creed Rogue Remastered nemcsak egy szimpla grafikai ráncfelvarrást kapott, hanem sokkal több friss élményt is nyújt, mint az eredeti, mely 2014-ben, éppen a generációváltás küszöbén jelent meg PS3-ra és Xbox 360-ra, így igencsak itt volt már az ideje annak, hogy az új konzolokra is elérhetővé váljon.

